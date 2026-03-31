WFH ASN pada Hari Jumat, Ini Alasan Menko Airlangga

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan hari Jumat sebagai hari di mana ASN bekerja secara work from home (WFH) demi menghemat energi. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap alasan di balik terpilihnya hari Jumat.

Menurutnya, hari Jumat sudah dipakai banyak kementerian sebagai hari WFH.

“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu, kerja empat hari dalam satu minggu dengan aplikasi. Ini pasca daripada COVID kemarin,” kata Airlangga Selasa (31/3/2026).

Selain itu, menurutnya hari Jumat tak sepadat hari Senin hingga hari Kamis.

“Kami pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh hari Senin sampai Kamis,” ujarnya.