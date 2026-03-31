Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan WFH Karyawan Swasta Diberlakukan? Ini Jawaban Menko Airlangga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |21:26 WIB
Menko Airlangga
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah secara resmi menetapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat yang dimulai pada 1 April 2026 besok. Untuk sektor swasta, kebijakan WFH akan diatur lewat surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global di Seoul, Korea, Selasa (31/3/2026). 

“Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha,” kata Airlangga.

Airlangga menerangkan, pengaturan SE Menaker juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

“Pengaturan melalui surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” ujar dia.

Sebelumnya, penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara tersebut dilakukan setiap hari Jumat.

"Penerapan work form home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," kata Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209858//menko_airlangga-mJrU_large.jpg
Pemerintah Pangkas Anggaran hingga Rp130,2 Triliun, Belanja Seremonial ke Sektor Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209848//prasetyo_hadi-LC3p_large.jpg
WFH bagi ASN, Mensesneg: Momen Baik untuk Bertransformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209841//program_mbg-YMbs_large.png
MBG Jadi 5 Hari Berpotensi Hemat Anggaran Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209839//bbm-tsVj_large.jpg
ASN WFH Jumat, Potensi Hemat BBM Rp59 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209834//airlangga-INUx_large.jpg
WFH ASN Setiap Jumat, Airlangga: Budaya Kerja Lebih Efisien dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209831//pns-ArKw_large.jpg
Breaking News! ASN Bisa WFH Setiap Jumat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement