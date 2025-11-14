Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemandirian Energi dan Akses Digital Buka Peluang Ekonomi Baru di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |11:09 WIB
Kemandirian Energi dan Akses Digital Buka Peluang Ekonomi Baru di RI
Kemandirian Energi dan Akses Digital Buka Peluang Ekonomi Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menargetkan ketahanan energi melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan produksi energi fosil, transisi ke energi baru terbarukan (EBT) dan memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat. 

Ketahanan energi membutuhkan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah dan BUMN tapi juga pihak swasta.

Salah satu contoh yang dikembangkan melalui desa mandiri energi. Desa Sukobubuk kini menjadi model desa mandiri energi dengan sistem PLTS 10 kWp dan 20 kWh yang menggerakkan pompa irigasi pertanian, cold storage hasil panen, serta penerangan fasilitas umum. Kombinasi energi surya dan koneksi internet satelit membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa, terutama di sektor pertanian dan UMKM pangan.

“Kami membangun sistem dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat melalui diskusi, tujuannya untuk mensinergikan kebutuhan dan potensi alam yang ada. Ide ini didorong oleh masyarakat, Desabumi dan SRE membantu merumuskan untuk menciptakan teknologi tepat guna," ujar Pendiri SRE Zagy Berian dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Desabumi dan Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia juga mengembangkan inisiatif ketahanan pangan berbasis energi bersih. Kehadiran internet satelit dari Dayabumi Telekomunikasi diharapkan dapat bersinergi dengan program tersebut, terutama dalam membantu pemasaran komoditas pertanian dan memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat desa.

Pendiri Desabumi dan Dayabumi Group Gamma Thohir, mengatakan langkah ini menjadi tonggak penting bagi pemerataan digital di wilayah pedesaan, sejalan dengan program nasional transformasi digital Indonesia 2045.

 

Halaman:
1 2
