HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Hulu Migas Siap Dukung Ketahanan Energi di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |20:25 WIB
Industri Hulu Migas Siap Dukung Ketahanan Energi di RI
Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) masih diandalkan untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Migas)
A
A
A

JAKARTA - Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) masih diandalkan untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia. Untuk itu diperlukan kolaborasi untuk masa depan energi yang berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menyoroti pentingnya kolaborasi dan keterlibatan publik dalam menyukseskan agenda energi Indonesia di tengah dinamika global.

“Selama 50 tahun terakhir, IPA telah menjadi mitra strategis pemerintah dan industri energi dalam memperkuat kebijakan, investasi, dan inovasi menuju ketahanan energi nasional," katanya di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sementara itu IPA Convex 2026 edisi ke-50 yang akan diselenggarakan pada 20-22 Mei 2026 di ICE BSD City, Tangerang bukan hanya selebrasi, tetapi refleksi atas perjalanan panjang dan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan sektor energi. 

"Saya ingin menekankan bahwa tahun depan akan berbeda. Banyak topik dan pembicara yang lebih beragam dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, saya harap semua peserta bisa memanfaatkan momen ini untuk memahami detail acara dan memastikan keterlibatan sejak awal,” katanya.

Dia menjelaskan, IPA Convex 2026 akan menghadirkan rangkaian program komprehensif, mulai dari plenary, technical program session, Innovative Energy Solutions (IES), youth program, IPA’s talk corner, hingga area pameran yang tematik seputar Artificial Intelligence (AI), digitalization, technology and innovation, serta country pavilions dan CIVD Corner yang mendorong transparansi dan efisiensi rantai pasok di industri hulu migas.

 

Halaman:
1 2
