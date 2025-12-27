Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |13:02 WIB
Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor
Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri kini bukan lagi sekadar pelengkap. Sektor ini telah menjadi tulang punggung strategis yang siap menggeser dominasi produk impor, bahkan sukses menembus pasar internasional yang ketat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, kemandirian industri nasional kini berada di jalur yang tepat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan sektor ini adalah kunci mengurangi ketergantungan negara lain.

“Industri penunjang migas dalam negeri memiliki peran penting sebagai penopang industri nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan produk dalam negeri semakin optimal guna memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor,” kata Agus di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, kemampuan industri nasional dalam memproduksi peralatan migas berteknologi tinggi dan berstandar internasional menunjukkan kesiapan Indonesia mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Industri penunjang migas dalam negeri telah menunjukkan kemampuan yang semakin kompetitif, baik dari sisi teknologi, kualitas produk, maupun kesiapan sumber daya manusia,” katanya saat meninjau fasilitas PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) di Cikande, Serang.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190991/migas-kpex_large.jpg
RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190383/migas-JQzc_large.jpg
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Mature
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189172/migas_ri-NIVS_large.jpg
Kementerian ESDM Ingatkan soal Manajemen Risiko di Sektor Bisnis Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188070/migas-sQY0_large.jpg
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement