Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor

JAKARTA - Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri kini bukan lagi sekadar pelengkap. Sektor ini telah menjadi tulang punggung strategis yang siap menggeser dominasi produk impor, bahkan sukses menembus pasar internasional yang ketat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, kemandirian industri nasional kini berada di jalur yang tepat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan sektor ini adalah kunci mengurangi ketergantungan negara lain.

“Industri penunjang migas dalam negeri memiliki peran penting sebagai penopang industri nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan produk dalam negeri semakin optimal guna memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor,” kata Agus di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, kemampuan industri nasional dalam memproduksi peralatan migas berteknologi tinggi dan berstandar internasional menunjukkan kesiapan Indonesia mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Industri penunjang migas dalam negeri telah menunjukkan kemampuan yang semakin kompetitif, baik dari sisi teknologi, kualitas produk, maupun kesiapan sumber daya manusia,” katanya saat meninjau fasilitas PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) di Cikande, Serang.