Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PetroChina Mulai Program Pengeboran 2026, Kejar Target Lifting Migas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |14:04 WIB
PetroChina Mulai Program Pengeboran 2026, Kejar Target Lifting Migas
PetroChina Mulai Program Pengeboran 2026, Kejar Target Lifting Migas (Foto: Dokumentasi PetroChina)
A
A
A

JAKARTA - SKK Migas beserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) memulai program pengeboran 2026 di Wilayah Kerja (WK) Jabung melalui tajak pertama di Sumur NEB-85ST pada Kamis (15/1).

SKK Migas terus berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan Work Program & Budget (WP&B) demi mendukung tercapainya target produksi dan lifting migas nasional. Sumur NEB-85ST menjadi sumur pertama dari Rencana Kerja PCJL untuk kegiatan pengeboran pengembangan di 6 sumur di tahun 2026. 

Selain kegiatan pengeboran, di tahun 2026 ini PCJL juga memiliki komitmen 11 kegiatan kerja ulang (workover) dan 170 kegiatan perawatan sumur (well services) di WK Jabung. 

Vice President Operations PCJL Khostarosa Andhika Jaya memaparkan komitmen PCJL untuk melaksanakan program eksplorasi dan produksi secara efisien dan aman.

“Prinsip drilling program kami adalah bagaimana memastikan kontribusi Jabung untuk Indonesia. Sepanjang tahun ini, PCJL akan bekerja keras untuk melaksanakan program kerja dengan baik, aman dan bertanggung jawab,” katanya di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam lima tahun terakhir, PetroChina Jabung secara konsisten melakukan tajak pertama di bulan Januari. Tajak sumur SB-D21 di tanggal 22 Januari 2023 mendapatkan apresiasi sebagai Tajak Sumur Paling Cepat (Fastest Well Spud) 2023 dari SKK Migas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192098/migas-hjK3_large.jpg
Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190991/migas-kpex_large.jpg
RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190383/migas-JQzc_large.jpg
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Mature
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189172/migas_ri-NIVS_large.jpg
Kementerian ESDM Ingatkan soal Manajemen Risiko di Sektor Bisnis Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188070/migas-sQY0_large.jpg
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement