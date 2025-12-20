RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang delapan blok minyak dan gas bumi (migas) pada pekan depan untuk meningkatkan eksplorasi migas.



"Insya Allah, minggu depan masih ada delapan blok lagi yang akan kami lelang," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.



Pelelangan delapan blok migas tahap ketiga ini merupakan rangkaian dari 75 blok migas yang ditawarkan oleh Kementerian ESDM. Pada 2025, Indonesia sudah mengumumkan lelang sebanyak dua kali.



Pengumuman lelang tahap pertama berlangsung pada 20 Juni 2025 dengan tiga wilayah kerja (WK) atau blok migas yang ditawarkan. Kemudian, pengumuman lelang tahap kedua pada 14 Oktober 2025 dengan sembilan WK ditawarkan.



"Saya barusan lapor ke Pak Menteri, beliau bilang, ya sudah lelang. Ke-75 blok ini adalah andalan kita, pundi-pundi tabungan kita pada saat lapangan-lapangan yang sudah ada mulai turun (produksinya)," ujar Laode.