Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |15:34 WIB
RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?
RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat? (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang delapan blok minyak dan gas bumi (migas) pada pekan depan untuk meningkatkan eksplorasi migas.

"Insya Allah, minggu depan masih ada delapan blok lagi yang akan kami lelang," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.

Pelelangan delapan blok migas tahap ketiga ini merupakan rangkaian dari 75 blok migas yang ditawarkan oleh Kementerian ESDM.  Pada 2025, Indonesia sudah mengumumkan lelang sebanyak dua kali.

Pengumuman lelang tahap pertama berlangsung pada 20 Juni 2025 dengan tiga wilayah kerja (WK) atau blok migas yang ditawarkan. Kemudian, pengumuman lelang tahap kedua pada 14 Oktober 2025 dengan sembilan WK ditawarkan.

"Saya barusan lapor ke Pak Menteri, beliau bilang, ya sudah lelang. Ke-75 blok ini adalah andalan kita, pundi-pundi tabungan kita pada saat lapangan-lapangan yang sudah ada mulai turun (produksinya)," ujar Laode.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gas Bumi Minyak ESDM Blok Migas Migas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190383/migas-JQzc_large.jpg
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Mature
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189172/migas_ri-NIVS_large.jpg
Kementerian ESDM Ingatkan soal Manajemen Risiko di Sektor Bisnis Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188070/migas-sQY0_large.jpg
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement