HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |18:57 WIB
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas). Aturan ini dinilai menjadi terobosan besar dalam tata kelola sektor ini di Indonesia.

Aturan tersebut dinilai strategis dan mampu menjadi landasan kuat untuk mendorong desentralisasi sektor hulu migas dan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, peraturan tersebut menjadi kebijakan yang membawa potensi besar dalam transformasi tata kelola energi di Indonesia. Upaya itu juga memberikan dampak ganda terhadap ekonomi daerah.

Aturan ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.

"Aturan ini merupakan kebijakan strategis yang bisa menjadi landasan desentralisasi pengelolaan migas," ujar Ali di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurut dia, dampak positif dari implementasi Permen ESDM 14/2025 ini mencakup beberapa aspek penting, terutama pada peningkatan kinerja sektor migas dan stabilitas ekonomi daerah. Dia menyoroti aturan itu diharapkan dapat secara langsung meningkatkan angka lifting migas nasional dan  menciptakan lapangan kerja.

"Potensi kemandirian energi dan dampak ekonomi lokal nyata bisa diciptakan, terutama melalui peningkatan lifting migas, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan ke daerah secara lebih merata dari sektor pertambangan migas," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Hulu Migas ESDM Gas Bumi Minyak Migas
Telusuri berita finance lainnya
