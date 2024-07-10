Ngebor 9 Sumur, PetroChina Tingkatkan Produksi Minyak

JAKARTA - PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) berkomitmen untuk meningkatkan produksi di atas 50.000 BOEPD melalui beberapa program pengembangan dan inovasi.

PCJL juga berupaya meningkatkan investasi di industri hulu minyak dan gas bumi sejalan dengan target produksi jangka panjang Pemerintah Indonesia, serta memberikan kontribusi sosial yang berarti bagi masyarakat setempat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Untuk meningkatkan produksi, PCJL menggandeng sejumlah mitra kerja Jabung, yang terdiri dari PT Pertamina Hulu Energi Jabung, Petronas Carigali (Jabung) Ltd., PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung, PCJL tahun ini merencanakan program pengeboran di 9 sumur pengembangan serta aktivitas eksplorasi di NEB BASE-3.

Hingga bulan Juni 2024, PCJL telah memulai tajak di 5 sumur pengembangan. Sementara itu, program eksplorasi di NEB BASE-3 dan Survei Seismik 3D & 2D di wilayah timur Wilayah Kerja Jabung sedang dilaksanakan.

“Saat ini, survei seismik bersiap memasuki tahapan recording. Serangkaian tes di sumur eksplorasi NEB BASE-3 juga masih berlangsung. Kami mengharapkan hasil yang baik dari program-program ini,” President Director PCJL Qian Mingyang dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Survei Seismik 3D & 2D dimulai pada Desember 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Survei 3D dilaksanakan di Prospek Ketemu dan Rukam, sedangkan survei 2D dilakukan di sejumlah area di wilayah timur Jabung.

Program pengembangan lainnya di tahun 2024 meliputi kegiatan perawatan sumur, pembangunan fasilitas produksi tambahan, dan perbaikan rutin beberapa kompresor.

Dalam masa perpanjangan kontrak Wilayah Kerja Jabung tahun 2023 – 2043, PCJL berkomitmen mewujudkan Komitmen Kerja Pasti (KKP), termasuk berinvestasi dalam studi Pre-Feasibility Enhanced Oil Recovery (EOR). “Kami juga membuka peluang untuk terlibat di lebih banyak wilayah kerja migas di Indonesia,” katanya.