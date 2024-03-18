Temukan Harta Karun Migas, PetroChina Bor Sumur Eksplorasi Baru di Blok Jabung

JAKARTA - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International Jabung LTD yang berkontrak dengan SKK Migas melakukan tajak sumur eksplorasi NEB BASEMENT-3 pada 16 Maret 2024. Upaya ini dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen kerja pasti (KKP), menemukan cadangan migas baru dan memenuhi kebutuhan energi nasional dengan dilaksanakannya pemboran di area blok Jabung.

Sumur NEB BASEMENT-3 terletak di Lapangan Northeast Betara, Sumatra Selatan. Sumur eksplorasi tersebut akan dibor dengan desain lubang miring/ berarah menggunakan Rig GW-265 (2000 HP) dengan rencana kedalaman akhir sumur di 10.431 ftMD. Pemboran eksplorasi ini dimaksudkan untuk menguji dan mengevaluasi potensi kandungan migas pada batuan dasar (basement) lapangan Northeast Betara. Setelah penyelesaian pemboran hingga kedalaman akhir, akan dilanjutkan dengan uji kandung lapisan & komplesi sumur.

Saat ini status operasi pemboran sumur NEB BASE-3 sedang melakukan pemboran lubang vertikal 17-1/2” sampai kedalaman 2400 ft MD. Program pemboran sumur NEB BASE-3 diperkirakan akan dilaksanakan hingga 50 hari ke depan.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan kegiatan pemboran sumur eksplorasi yang dilakukan PetroChina selaras dengan upaya SKK Migas untuk mendorong investasi yang masif di sektor eksplorasi. Hal ini selaras dengan tema kegiatan hulu migas 2024 yaitu Boosting Investment for Massive Exploration and Future Growth in Indonesia Upstream Oil and Gas, dengan rencana investasi eksplorasi mencapai US$ 1,8 miliar atau meningkat 100% dibandingkan realisasi ditahun lalu.

Hudi menambahkan bahwa PetroChina International Jabung memiliki kontribusi yang besar dalam produksi minyak dan gas bumi, serta potensi wilayah kerja yang dioperasikannya masih memiliki potensi cadangan yang menjanjikan.