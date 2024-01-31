Advertisement
Eksplorasi Sumur Julang Emas, SKK Migas: Ini Starting Point Luar Biasa di Awal 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |21:44 WIB
Pertamina-SKK Migas Mulai Eksplorasi Sumur Julang Emas. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Pertamina EP dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas) melakukan tajak sumur eksplorasi Julang Emas (JLE)-001 di lokasi pengeboran eksplorasi Kabupaten Banggai, Sulawesi tengah.

Pengeboran Onshore dilakukan Selasa, 30 Januari 2024, merupakan rangkaian pengeboran eksplorasi Indonesia tengah di Wilayah Sulawesi yang sebelumnya sudah mengerjakan pengeboran Eksplorasi East Wolai (EWO)-001 dan West Wolai (WWO)-001 pada kwartal 4 tahun 2023 kemarin.

Upaya ini dilakukan SKK Migas dan KKKS dalam rangka menemukan cadangan migas baru atau giant discovery untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro mengatakan, SKK Migas berharap pengoboran sumur Julang Emas (JLE)-001 dapat menemukan cadangan migas yang masif, sehingga memberikan kontribusi real bagi negara untuk mendukung program 1 Juta Barel (BOPD) dan 12 Miliar kaki kubik gas (BSCFD) di tahun 2030.

“Ini starting point yang luar biasa, di awal tahun 2024, karena eksplorasi yang masif tentu dapat memberikan dampak positif dan upaya yang dilakukan untuk menaikan produksi migas nasional,” kata Hudi, Rabu (31/1/2024).

Hudi menambahkan, pengeboran atau eksplorasi di wilayah Sulawesi saat ini gencar dilakukan karena Sulawesi memiliki potensi migas yang luar biasa.

