Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |13:00 WIB
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
Migas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proses penawaran Participating Interest (PI) maksimum 10% di Wilayah Kerja (WK) Jabung berlanjut.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pembukaan Data oleh PetroChina International Jabung Ltd, yang merupakan operator WK Jabung, bersama dengan BUMD Provinsi Jambi PT Jambi Indoguna Internasional, pada Rabu 12 November 2025.

PT Jambi Indoguna Internasional telah ditunjuk sebagai calon investor alokasi Participating Interest maksimum 10%, sejalan dengan skema Participating Interest yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.   

Penandatanganan ini merupakan capaian penting dalam proses penawaran PI WK Jabung yang telah berjalan sejak Maret 2023 dan merefleksikan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. 

Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Pansus PI DPRD Provinsi Jambi Abun Yani, Inspektur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Asep Herman dan perwakilan Kantor SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan turut hadir menyaksikan acara penandatanganan.   

PetroChina Jabung, bersama dengan seluruh pemegang PI WK Jabung lainnya, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Jabung, Petronas Carigali (Jabung) Ltd., PT GPI Jabung Indonesia dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung menyatakan dukungan penuh mereka dalam keberlanjutan proses ini dan berharap proses pembukaan data dapat berjalan lancar dan transparan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159193/menteri_esdm_bahlil-I8CL_large.jpg
Bos-Bos Migas Komit Kejar Target Produksi Minyak dan Gas 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement