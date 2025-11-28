Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |21:13 WIB
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Praktisi migas senior sekaligus mantan Kepala BP Migas Kardaya Warnika mengingatkan risiko besar berupa pidana dalam tata kelola pengadaan di sektor hulu migas. Menurutnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memegang tanggung jawab penuh atas setiap persetujuan terkait pengadaan barang atau jasa.

"Apabila SKK Migas menyetujui sesuatu yang melanggar aturan, risiko hukum justru jatuh kepada otoritas, bukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," ujar Kardaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Maka dari itu, dia menilai KKKS harus memastikan semua permohonan sesuai regulasi. Jika tidak, risiko finansial dan hukum bisa sangat berat. Apalagi, kata dia, hal tersebut seiring dengan standar integritas yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk naik kelas, mengikuti praktik global, yakni ISO 37001 dan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).

KPK mendorong perluasan standar integritas hingga ke seluruh ekosistem hulu migas melalui penerapan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Dikatakan bahwa hal tersebut penting karena mayoritas KKKS merupakan perusahaan multinasional. Pelanggaran integritas di Indonesia dapat memicu sanksi dari FCPA di Amerika Serikat.

Lembaga antirasuah menekankan penerapan ISO 37001 tidak hanya memenuhi hukum Indonesia, tetapi juga menjadi perlindungan ganda dari risiko denda global akibat pelanggaran FCPA.

Dengan demikian, Kardaya menekankan setiap keputusan terkait barang impor, barang bekas, dan komponen pemulihan biaya harus berbasis regulasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK KKKS SKK Migas Migas RI Migas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement