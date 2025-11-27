Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya RI Berantas Mafia Migas di Kilang-Kilang Minyak Semakin Tegas

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:16 WIB
Upaya RI Berantas Mafia Migas di Kilang-Kilang Minyak Semakin Tegas
Keputusan Presiden untuk melibatkan militer menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melawan mafia migas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Upaya pemerintah memberantas mafia migas dinilai memasuki fase yang semakin tegas dan strategis. Langkah Presiden menugaskan aparat untuk menjaga kilang-kilang minyak menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak lagi memberi ruang bagi kelompok mafia yang selama ini mengganggu sektor energi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, keputusan Presiden untuk melibatkan militer menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melawan mafia migas.

“Penugasan militer menjaga kilang minyak menandai kepercayaan Presiden pada TNI yang cukup tinggi, sejalan juga dengan kepercayaan publik pada TNI yang dalam catatan IPO juga sangat tinggi. TNI dianggap mampu menjalankan tugas khusus semacam ini, terlebih bidang migas tanah air sedang dalam situasi yang cukup diperhatikan. Ini sekaligus menandai keseriusan Presiden melawan mafia migas, sekaligus menjaga agar migas tanah air benar-benar berada dalam kendali pemerintah,” kata Dedi, Kamis (27/11/2025).

Menurut Dedi, kekuatan mafia migas bukanlah fenomena baru. Jaringan mereka telah hadir lintas pemerintahan dan kerap berusaha memengaruhi kebijakan energi nasional.

“Mafia migas selama ini cukup kuat, tidak saja era Jokowi dan Prabowo, bahkan sejak SBY sekalipun keberadaan dan aktivitas mereka sudah ada. Prabowo punya kesadaran dan keberanian melakukan perlawanan, salah satunya dengan melibatkan TNI. Ini bisa dianggap langkah sangat serius dan potensial,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186099//bahlil-Mom4_large.jpg
TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina, Bahlil: Enggak Ada Masalah daripada Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185159//kilang-GvYQ_large.jpg
Bagaimana Nasib Roadmap Pengembangan Kilang di RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184956//migas-QW2h_large.jpg
Berantas Mafia Migas di RI, Perlu Dukungan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184954//bbm-ij8D_large.jpg
Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184792//diskusi-DW35_large.jpg
Tak Hanya BBM, Ini Produksi Energi Kilang Pertamina yang Makin Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184713//kilang_minyak_balikpapan-Elo9_large.jpg
ESDM Pastikan RDMP Kilang Balikpapan Diresmikan Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement