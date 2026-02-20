Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Resmi Impor Migas USD15 Miliar dari AS

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:35 WIB
RI Resmi Impor Migas USD15 Miliar dari AS
Jubir Kementerian ESDM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan soal pembelian gas dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) senilai USD15 miliar yang disepakati dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS.

Menurut Anggia, kesepakatan dagang dengan AS termasuk pembelian migas menjadi satu kesatuan diplomasi ekonomi dalam upaya kesepakatan tarif kedua belah negara.

"Yang jelas ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan AS dalam rangka menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak dan akhirnya kami harus bersepakat membeli BBM dari Amerika," kata Anggia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/2/2026).

Meski begitu, Anggia menekankan program kemandirian energi bakal selalu digencarkan karena telah menjadi kebijakan pemerintah mengedepankan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, termasuk dalam memproduksinya.

"Tidak melepaskan bahwa kami harus mengedepankan kemandirian energi kami dalam hal komitmen Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) untuk setop impor solar dan lain-lain tetap jalan, ini (pembelian migas dari AS) adalah satu hal yang berbeda," tuturnya.

Adapun, Indonesia dipastikan bakal membeli gas dan minyak mentah atau crude oil dari negeri Paman Sam senilai 15 miliar dolar AS atau setara Rp253,32 triliun per tahun.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199047/impor_ri-nT2a_large.jpg
Impor Indonesia Naik ke USD241,86 Miliar pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187004/impor_ri-3tfO_large.jpeg
Impor RI Naik ke USD198,16 Miliar pada Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167962/impor_ri-oAcN_large.jpg
Diminta Evaluasi Kebijakan Impor, Ini Penjelasan Kemendag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159625/impor_ri_di_juni-76Kw_large.jpg
Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Juni 2025, Naik 5,25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158748/minyak-Z4Q7_large.jpg
RI Impor BBM hingga Crude Oil dari AS Sebesar Rp245 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157794/menko_airlangga-Wkz7_large.jpg
Menko Airlangga Buka Suara soal Kesepakatan Dagang RI-AS Data Pribadi Diserahkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement