HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Impor BBM hingga Crude Oil dari AS Sebesar Rp245 Triliun

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |22:02 WIB
RI Impor BBM hingga Crude Oil dari AS Sebesar Rp245 Triliun
RI Impor Energi dari Amerika Serikat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana Indonesia melakukan impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), crude oil, dan LPG dari Amerika Serikat.

"Kita kan sudah sepakati bahwa kita akan belanja BBM, crude, dan LPG, yang harganya itu sekitar kurang lebih USD15 miliar (Rp245,8 triliun). Dan itu pasti kita akan lakukan dengan langkah-langkah yang memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif, sekarang kita lagi membuat perangkatnya," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Menurut Bahlil, impor LPG sudah berjalan dan saat ini pemerintah tengah mengkaji peningkatan volume.

Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa peningkatan impor dari Amerika Serikat akan mengurangi ketergantungan pada negara lain, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Asia.

"Mengurangi dari negara lain, iya. Ya, Timur Tengah lah, Timur Tengah dan Asia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan pencapaian target lifting minyak dan strategi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi kepada Presiden Prabowo.

 

