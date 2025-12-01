Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Impor RI Naik ke USD198,16 Miliar pada Januari-Oktober 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:16 WIB
Impor RI Naik ke USD198,16 Miliar pada Januari-Oktober 2025
Impor RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor sepanjang Januari hingga Oktober 2025 sebesar USD198,16 miliar. Angka ini naik sebesar 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor migas senilai USD26,56 miliar atau turun 12,67 persen. Sementara itu impor non migas senilai USD171,61 miliar mengalami kenaikan 4,95 persen.

"Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total nilai impor mencapai USD198,16 miliar atau naik 2,19 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu," ujar Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Menurut Pudji, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal.

"Sebagai penyumbang peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD40,55 miliar atau naik 18,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,29 persen," ungkap Pudji.

Sedangkan impor barang modal naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan elektrik dan bagiannya, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, serta kendaraan dan bagiannya.

 

1 2
