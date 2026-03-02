Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Impor Indonesia Tembus USD21,20 Miliar di Januari 2026, Naik 18,2 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:20 WIB
Impor Indonesia Tembus USD21,20 Miliar di Januari 2026, Naik 18,2 Persen
Impor RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pada Januari 2026 sebesar USD21,20 miliar. Angka ini naik sebesar 18,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, impor migas senilai USD3,17 miliar atau meningkat 27,52 persen (yoy). Sementara itu impor non migas senilai USD18,04 miliar mengalami kenaikan 16,71 persen (yoy).

"Pada Januari tahun 2026 total nilai impor mencapai USD21,20 miliar atau meningkat 18,21 persen jika dibandingkan dengan Januari tahun 2025 yang lalu," ujar Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (2/3/2026).

Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh peningkatan nilai impor non migas dengan andil sebesar 14,40 persen.

Menurut Ateng, jika dilihat menurut penggunaannya pada Januari 2026, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaan.

 

