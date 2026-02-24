Advertisement
HOT ISSUE

Agrinas Impor Mobil Buatan India, Dirut: Kami Sudah Tawarkan ke Produsen Lokal

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |17:26 WIB
Agrinas Impor Mobil Buatan India, Dirut: Kami Sudah Tawarkan ke Produsen Lokal
Dirut Agrinas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota membantah tidak mengutamakan pabrikan otomotif dalam negeri dalam pengadaan kendaraan operasional logisitk untuk Koperasi Merah Putih.
 
Joao menekankan soal sejumlah korporasi otomotif ternama telah dimintai kesanggupan produksi, tapi tidak ada satu pun yang menyanggupi pemenuhan produksi untuk ratusan ribu unit. Seturut itu, harga yang ditawarkan pula jauh lebih mahal dibandingkan alokasi anggaran Agrinas.

"Klarifikasi kami bahwa tidak memberikan kesempatan atau tidak memberikan ruang kepada produsen lokal itu tidak benar. Karena kami terbuka, kami juga melakukan kegiatan (proses penawaran pengadaan) ini secara transparan, dan semua produsen kami beri kesempatan yang sama," kata Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026). 

Dari dokumen yang dibeberkan Joao tercatat sedikitnya ada empat perusahaan otomotif yang menyatakan hanya menyanggupi kapasitas produksi truk dan kendaraan unit pikap 4x4 dan kendaraan niaga tidak lebih dari 45.000 unit. Sedangkan kebutuhan Agrinas untuk kepentingan operasional Koperasi Merah Putih lebih dari 100.000 unit.

Seperti Mitsubishi lewat unit Fuso yang hanya mampu memproduksi 20.600 unit, Foton Aumark (13.500 unit), Hino (10.000 unit), dan Astra Isuzu Canter (900 unit). 

"Mereka hanya mampu memproduksi inden unit per bulan. Artinya bahwa kebutuhan kami tidak bisa terpenuhi, dan harganya pun ditawarkan sekitar 25 persen lebih mahal dengan kompetitor yang kami akhirnya berkontrak," ujar Joao.

 

