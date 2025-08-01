Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Juni 2025, Naik 5,25 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang Januari hingga Juni 2025 sebesar USD115,94 miliar. Angka ini naik sebesar 5,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor migas senilai USD15,86 miliar atau turun 11,91 persen. Sementara itu impor non migas senilai USD100,07 miliar mengalami kenaikan 8,06 persen.

"Sepanjang Januari hingga Juni 2025, total nilai impor mencapai USD115,94 miliar atau naik 5,25 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu," ujar Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

Menurut Pudji, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada bahan baku atau penolong dan barang modal.

"Sebagai penyumbang peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD23,00 miliar atau naik 20,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,61 persen," ungkap Pudji.

Sedangkan impor barang modal naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya, serta kendaraan dan bagiannya.