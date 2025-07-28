Rupiah Menguat, Harga Barang Impor dan BBM Tetap Terjaga

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap terjaga sepanjang triwulan II-2025. Bahkan, penguatan rupiah memberikan dampak positif terhadap harga barang impor seperti pangan, BBM, dan bahan baku industri.

“Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2025, Senin (28/7/2025).

Dia menyampaikan, sempat terjadi tekanan terhadap rupiah pada awal kuartal kedua akibat meningkatnya ketegangan global. Namun, Bank Indonesia segera mengambil langkah antisipatif.

“Nilai tukar sempat tertekan di pasar non-deliverable forward (NDF) offshore pada awal kuartal II, namun Bank Indonesia melakukan intervensi berkelanjutan,” jelasnya.

Rupiah tercatat sempat melemah hingga Rp16.865 per dolar AS pada April 2025. Namun, kondisi berangsur membaik.

“Pada 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di Rp16.235 per dolar AS, menguat dari level tertinggi Rp16.865 pada April,” ungkap Menkeu.

Hingga 25 Juli, rupiah masih berada dalam kisaran stabil, yaitu sekitar Rp16.315 per dolar AS.