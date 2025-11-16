Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi memperluas kontribusi dalam mendukung ketersediaan energi dan transisi energi rendah karbon.

Bersama SKK Migas, Medco E&P menjalankan peran strategis dalam memastikan pasokan energi yang andal bagi industri dan masyarakat.

Sepanjang 2025, Medco E&P mencatat sejumlah capaian penting, antara lain keberhasilan pengembangan lapangan migas Forel dan Terubuk di South Natuna Sea Block B, penyelesaian akuisisi 24% Participating Interest (PI) di Corridor PSC dari Repsol E&P S.à r.l., serta pengambilalihan 45% PI sekaligus hak pengelolaan (operating interest) di Sakakemang PSC.

Langkah strategis ini memperluas portofolio migas Perseroan di wilayah Sumatera bagian selatan yang sebelumnya telah mencakup blok Rimau, South Sumatra, Lematang, dan Corridor.

“Kami bersyukur dan bangga dapat berkiprah selama 45 tahun dan terus berkontribusi bagi kemandirian energi Indonesia. Penguatan portofolio migas dan ketenagalistrikan menjadi fondasi bagi pertumbuhan energi yang berkelanjutan,” ujar Direktur & Chief Administrative Officer MedcoEnergi Amri Siahaan, Sabtu 15 November 2025.