HOME FINANCE SMART MONEY

BLT Rp900.000 Cair di Oktober hingga Desember 2025, Ini Daftar Penerimanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |08:50 WIB
BLT Rp900.000 Cair di Oktober hingga Desember 2025, Ini Daftar Penerimanya
BLT Rp900.000 Cair di Oktober hingga Desember 2025, Ini Daftar Penerimanya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah mencairkan BLT Rp300.000 per bulan dimulai Oktober hingga Desember 2025, sehingga penerima akan mendapatkan total bantuan Rp900.000.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, penyaluran tambahan BLT sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) siap dilaksanakan pada bulan ini.

BLT sementara (BLTS) ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi.

BLTS akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

“Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

Adapun rincian penyaluran bantuan sosial sebagai berikut:

- Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp2,8 juta per tahun, total Rp1,116 triliun

- Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp2,4 per tahun, total Rp20,822 triliun

- Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp5,2 juta per tahun, total Rp49,927 triliun

- Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp400 ribu, total Rp7,311 triliun

- Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp900 ribu, total Rp31,542 triliun

 

