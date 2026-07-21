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Gas Melon Diganti, Uji Coba CNG 3 Kg Mulai Dilakukan di Jawa Barat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |16:49 WIB
Gas Melon Diganti, Uji Coba CNG 3 Kg Mulai Dilakukan di Jawa Barat
Uji coba compressed natural gas (CNG) dengan ukuran tabung 3 kilogram (kg) untuk rumah tangga. (foto :Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan uji coba compressed natural gas (CNG) dengan ukuran tabung 3 kilogram (kg) untuk rumah tangga. Kehadiran CNG nantinya akan menggantikan penggunaan gas melon.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman menjelaskan, pihaknya masih dalam tahap uji coba memasukkan CNG ke dalam tabung. Proses ini ditargetkan rampung pada akhir Juli ini.

"Kita masih bahas skemanya seperti apa, tapi yang jelas uji cobanya bulan depan, insya Allah," ujar Laode saat ditemui di sela-sela acara Global Hydrogen Ecosystem 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Laode mengatakan salah satu wilayah yang akan mendapatkan distribusi tabung CNG uji coba 3 kg adalah Jawa Barat, terutama kota-kota besar di provinsi tersebut yang saat ini masih paling banyak menggunakan gas LPG 3 kg.

"Uji cobanya di kota-kota besar dulu ya, mungkin salah satunya adalah di Jawa Barat dulu," tambahnya.

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