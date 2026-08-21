Harga BBM Pertamina Turun Lagi, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 21 Agustus

JAKARTA - Harga BBM Pertamina kembali turun per 1 Agustus 2026. Harga BBM Pertamina yang turun seperti Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.



Penurunan harga BBM nonsubsidi tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Agustus 2026.



Harga BBM Turun



Pertamina Patra Niaga menurunkan harga BBM Pertamax Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter sejak 1 Agustus 2026.



Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.



Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.



Sementara, harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Dexlite tidak mengalami perubahan. Harga Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.

Harga BBM Pertalite



Di sisi lain, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter.



Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.