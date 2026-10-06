Harga BBM Pertamina Hari Ini 6 Oktober dari Pertalite, Pertamax hingga Turbo

Harga BBM Pertamina Hari Ini 6 Oktober dari Pertalite, Pertamax hingga Turbo (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini yang berlaku di wilayah Jabodetabek. PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026. Harga BBM yang dijual Pertamina masih sama jika dibandingkan September 2026.

"Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menambahkan, untuk harga BBM subsidi, seperti pertalite dan biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini sesuai arahan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat.

“Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” kata Kitty.