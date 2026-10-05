Adu Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Hari Ini

Berdasarkan pantauan pada Senin (5/10/2026), harga Pertamax dipatok Rp15.950 per liter. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Perbandingan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, Vivo Energy, hingga BP pada Senin (5/10/2026). Seluruh harga BBM tersebut tidak mengalami perubahan pada awal bulan ini.

Berdasarkan pantauan pada Senin (5/10/2026), harga Pertamax dipatok Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina menetapkan harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Adapun harga BBM bersubsidi masih sama. Pertalite dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar Rp6.800 per liter.

Untuk SPBU swasta, Shell menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

Vivo Energy menjual Revvo 92 seharga Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dipasarkan dengan harga Rp25.420 per liter.