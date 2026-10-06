Proses Pencairan BSU 2026 Rp900.000, Cek Informasi Resmi di Sini

Proses Pencairan BSU 2026 Rp900.000, Cek Informasi Resmi di Sini (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026 atau periode Oktober-Desember 2026. Anggaran BSU 2026 mencapai Rp12 triliun.

Saat ini, pekerja mulai ramai mencari informasi mengenai pencairan BSU 2026 Rp900.000. Sejumlah masyarakat bahkan mencoba mengakses laman pengecekan BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengetahui informasi terbaru terkait bantuan tersebut.

Namun, masyarakat masih mengeluhkan proses pencairan BSU. Sebab, belum ada tanda-tanda pencairan BSU 2026 Rp900.000.

“Ini website cek BSU gak bisa diakses dari tadi, min,” tanya akun @efoseptian melalui akun X Kemnaker.

Merespons hal tersebut, Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026. Kemnaker menegaskan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026, ya, Rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker melalui media sosial resminya.