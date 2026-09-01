Ini Alasan Pertamina Naikkan Harga BBM per 1 September 2026

JAKARTA - Alasan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai hari ini, Selasa 1 September 2026. Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite berlaku mulai 1 September 2026 pukul 00.00 WIB.



VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.



“Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite," kata Kitty di Jakarta, Selasa (1/92025).



Kitty menambahkan, sedangkan harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga.



"Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat," kata Kitty.