Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertamax Turbo dan Green Naik, Pertamax Tetap, Wamen ESDM Buka Suara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |16:02 WIB
Harga Pertamax Turbo dan Green Naik, Pertamax Tetap, Wamen ESDM Buka Suara
Kenaikan harga BBM RON 98 dan RON 95, yakni Pertamax Turbo dan Pertamax Green, yang berlaku pada September 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal kenaikan harga BBM RON 98 dan RON 95, yakni Pertamax Turbo dan Pertamax Green, yang berlaku pada September 2026. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil perhitungan PT Pertamina dengan merujuk pada harga minyak dunia yang berlaku.

Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, komponen pembentukan harga jual BBM juga praktis ikut meningkat.

"Itu harga kan kita lihat rata-rata (minyak dunia), dari harga itu, kira-kira berapa BPP (Biaya Pokok Penyediaan) dari PT Pertamina sendiri, kemudian di situ ada margin," ujarnya saat ditemui usai acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition ke-12 di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026).

Sementara itu, harga Pertamax RON 92 hingga saat ini belum mengalami kenaikan, meski dua jenis BBM di atasnya telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga.

Yuliot mengatakan harga jual Pertamax pada prinsipnya mengikuti dinamika harga minyak dunia. Dengan demikian, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, Pertamina dapat melakukan penyesuaian harga karena BBM jenis ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Kalau untuk Pertamax itu kan prinsipnya sesuai dengan harga pasar (minyak dunia)," kata Yuliot.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamax Green, Pertamina Dex, dan Dexlite, untuk periode September 2026.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239641//harga_bbm-jiF2_large.jpg
Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Malaysia per September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239609//harga_bbm-0sl8_large.jpg
Harga BBM di Indonesia Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga BP per 2 September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239607//harga_bbm-4wDi_large.jpg
Update Harga BBM Pertamina Hari Ini 2 September 2026, Pertamax Turbo hingga Green Naik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239488//bbm-UIcT_large.jpg
Ini Alasan Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239466//bbm-QzAN_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Rabu 2 September 2026, Paling Mahal Rp25.200 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239601//harga_bbm-URhY_large.jpg
Alasan Pertamina Naikkan Harga BBM Pertamax Green Jadi Rp19.150 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement