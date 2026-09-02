Harga Pertamax Turbo dan Green Naik, Pertamax Tetap, Wamen ESDM Buka Suara

Kenaikan harga BBM RON 98 dan RON 95, yakni Pertamax Turbo dan Pertamax Green, yang berlaku pada September 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal kenaikan harga BBM RON 98 dan RON 95, yakni Pertamax Turbo dan Pertamax Green, yang berlaku pada September 2026. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil perhitungan PT Pertamina dengan merujuk pada harga minyak dunia yang berlaku.

Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, komponen pembentukan harga jual BBM juga praktis ikut meningkat.

"Itu harga kan kita lihat rata-rata (minyak dunia), dari harga itu, kira-kira berapa BPP (Biaya Pokok Penyediaan) dari PT Pertamina sendiri, kemudian di situ ada margin," ujarnya saat ditemui usai acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition ke-12 di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026).

Sementara itu, harga Pertamax RON 92 hingga saat ini belum mengalami kenaikan, meski dua jenis BBM di atasnya telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga.

Yuliot mengatakan harga jual Pertamax pada prinsipnya mengikuti dinamika harga minyak dunia. Dengan demikian, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, Pertamina dapat melakukan penyesuaian harga karena BBM jenis ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Kalau untuk Pertamax itu kan prinsipnya sesuai dengan harga pasar (minyak dunia)," kata Yuliot.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamax Green, Pertamina Dex, dan Dexlite, untuk periode September 2026.