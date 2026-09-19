IHSG Sepekan Anjlok 1,53 Persen, Kapitalisasi Pasar Merosot Rp180 Triliun

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama sepekan perdagangan 14 hingga 18 September 2026. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama sepekan perdagangan 14 hingga 18 September 2026. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks saham turun 1,53 persen ke level 6.441,159, lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di level 6.541,377.

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan, sejumlah indikator utama pasar saham mengalami pelemahan selama sepekan terakhir. Sejalan dengan pelemahan IHSG, nilai kapitalisasi pasar BEI tergerus 1,58 persen menjadi Rp11.266 triliun dari posisi Rp11.446 triliun pada pekan sebelumnya.

“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan sebesar 1,53 persen sehingga ditutup pada level 6.441,159 dari posisi 6.541,377 pada pekan sebelumnya,” tulis Elsierra dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (19/9/2026).

Aktivitas transaksi harian di bursa turut mengalami penurunan. Rata-rata nilai transaksi harian bursa menyusut 6,95 persen menjadi Rp15,22 triliun dari Rp16,36 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian terkoreksi 14,73 persen menjadi 1,89 juta kali dari 2,22 juta kali transaksi. Rata-rata volume transaksi harian juga turun 20,71 persen menjadi 28,61 miliar lembar saham dari 36,09 miliar lembar saham.

Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp1,79 triliun pada perdagangan Jumat (18/9/2026). Dengan demikian, akumulasi net sell investor asing sepanjang 2026 telah menembus Rp74,36 triliun.

Di luar dinamika transaksi pasar, Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menggelar aksi kemanusiaan dalam rangka memperingati HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia.