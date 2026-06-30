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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.643

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.643
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 177,60 poin atau 3,05 persen ke level 5.643 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (30/6/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 141 saham menguat, 599 saham melemah dan 219 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15 triliun dari 19,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 3,47 persen ke 553, indeks JII turun 2,15 persen ke 331, indeks IDX30 turun 3,37 persen ke 314 dan indeks MNC36 turun 3,28 persen ke 243.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, teknologi dan kesehatan, serta properti.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 34,29 persen ke Rp141, PT Aryakana Lestari Group Tbk (AYLS) naik 27,54 persen ke Rp176, dan saham PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 21,95 persen ke Rp300.

 

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