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Nasib Bandara Kertajati Usai Husein Sastranegara Kembali Beroperasi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |06:02 WIB
Nasib Bandara Kertajati Usai Husein Sastranegara Kembali Beroperasi
Nasib Bandara Kertajati Usai Husein Sastranegara Kembali Beroperasi. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Pemerintah kembali mengoperasikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung mulai 17 September 2026. Bandara tersebut akan kembali melayani penerbangan komersial berjadwal.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pembukaan kembali Bandara Husein tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam mengembangkan Bandara Kertajati sebagai salah satu simpul penting penerbangan nasional.

"Kita fokusnya supaya bandara itu bisa beroperasi secara optimal," ujar Dudy.

Menurut Dudy, optimalisasi Bandara Kertajati tidak hanya mengandalkan layanan penerbangan penumpang, tetapi juga diarahkan menjadi pusat berbagai kegiatan industri penerbangan. Salah satu yang didorong ialah pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.

Ia mengatakan, saat ini aktivitas perawatan pesawat di Bandara Kertajati telah dilakukan oleh GMF AeroAsia. Pemerintah pun membuka peluang bagi pengembangan aktivitas aviasi lainnya agar pemanfaatan bandara semakin optimal.

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