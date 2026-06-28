Bandara Husein Sastranegara Dibuka Lagi, Kertajati Bakal Jadi Bengkel Hercules

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan operasional Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat tetap akan dioptimalkan meski Bandara Husein Sastranegara di Bandung kembali melayani penerbangan komersial berjadwal mulai 17 September 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pembukaan kembali Bandara Husein tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam mengembangkan Kertajati sebagai salah satu simpul penting penerbangan nasional.

"Kita fokusnya supaya bandara itu bisa beroperasi secara optimal," ujar Dudy dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Dudy, optimalisasi Kertajati tidak hanya mengandalkan layanan penerbangan penumpang, tetapi juga diarahkan menjadi pusat berbagai kegiatan industri penerbangan. Salah satu yang didorong adalah pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.

Dia mengatakan, saat ini sudah terdapat aktivitas perawatan pesawat di Kertajati yang dilakukan oleh GMF AeroAsia. Pemerintah pun membuka peluang bagi pengembangan aktivitas aviasi lainnya agar pemanfaatan bandara semakin maksimal.

"Di sana tidak hanya penerbangan, tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti maintenance dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati," kata Dudy.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mengungkapkan Kementerian Pertahanan juga tengah membahas kemungkinan menjadikan Bandara Kertajati sebagai lokasi fasilitas perawatan pesawat angkut Hercules.

Menurut Dudy, pembicaraan tersebut melibatkan pihak pabrikan pesawat dari Amerika Serikat. Jika terealisasi, fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan Bandara Kertajati sekaligus mendukung industri pemeliharaan pesawat di dalam negeri.

"Kemudian dari Kementerian Pertahanan memang ada pembicaraan dengan pihak pabrikan Amerika untuk perawatan pesawat Hercules. Kita terbuka apa saja yang berkaitan dengan optimalisasi Bandara Kertajati," ujarnya.