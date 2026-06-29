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IHSG Diprediksi Terkoreksi di Awal Pekan, Ini Rekomendasi Sahamnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |07:20 WIB
IHSG Diprediksi Terkoreksi di Awal Pekan, Ini Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi pada akhir perdagangan Jumat (26/6/2026). IHSG ditutup melemah 1,72 persen ke 5.896 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

Tim riset MNC Sekuritas menilai pergerakannya pun telah kembali ke bawah MA20, secara mingguan (weekly) posisi IHSG terkoreksi 4,55 persen dan telah mencapai target koreksi minimal yang diproyeksikan.

Dalam analisisnya, diperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. Indeks pun diprediksi rawan mengalami koreksi hari ini, Senin (29/6/2026).

"Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5.723-5.784," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Namun demikian, penguatan IHSG dalam jangka pendek diperkirakan untuk menguji 5.912-5.937.

Untuk level support IHSG berada di area 5.784, 5.594. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 6.286, 6.459.

 

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