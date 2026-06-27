Ini 10 Saham yang Paling Cuan Saat IHSG Anjlok 4,55 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 22–26 Juni 2026. (Foto ;Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 22–26 Juni 2026. Di mana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan pada pekan ini, yaitu ditutup turun 4,55 persen sehingga bertengger pada level 5.896,134 dari posisi 6.177,139 pada pekan lalu.

Pada pekan ini hanya ada satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 50 persen, yakni PT Bhakti Mulia Artha Tbk (BHAT).

Sementara itu, saham PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 20 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (27/6/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 22–26 Juni 2026:

1. PT Bhakti Mulia Artha Tbk (BHAT) melesat 60 persen ke Rp2.080.

2. PT Pratama Widya Tbk (PTPW) melejit 42,71 persen ke Rp1.370.

3. PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) menguat 34,23 persen ke Rp400.

4. PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) menanjak 28,48 persen ke Rp212.

5. PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) melonjak 27,74 persen ke Rp350.

6. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) melambung 26,73 persen ke Rp128.

7. PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tumbuh 23,86 persen ke Rp32.700.

8. PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) naik 21,05 persen ke Rp69.

9. PT Arthavest Tbk (ARTA) meningkat 20,91 persen ke Rp2.660.

10. PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) menguat 20,77 persen ke Rp1.250.

(Feby Novalius)

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