IHSG Sepekan Merosot 4,55 Persen ke Level 5.896

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas selama sepekan perdagangan pada periode 22-26 Juni 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas selama sepekan perdagangan pada periode 22-26 Juni 2026. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat performa yang kurang menggembirakan dengan berada di zona negatif.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan bahwa posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpaksa turun dari batas psikologisnya semula.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan ditutup turun sebesar 4,55 persen sehingga ditutup pada level 5.896,134 dari posisi 6.177,139 pada pekan lalu," tulis Kautsar, Sabtu (27/6/2026).

Menyusutnya laju indeks tersebut berdampak langsung terhadap nilai kapitalisasi pasar BEI yang ikut ditutup menyusut sebesar 4,51 persen menjadi Rp10.302 triliun dari raihan Rp10.788 triliun pada pekan sebelumnya.

Kelesuan pasar juga tercermin dari data rata-rata frekuensi transaksi harian bursa selama pekan ini yang mengalami penyusutan sebesar 22,95 persen menjadi 1,73 juta kali transaksi dibandingkan catatan 2,24 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Kondisi searah turut menimpa rata-rata volume transaksi harian BEI yang terpangkas sebesar 26,01 persen menjadi 25,18 miliar lembar saham dari posisi 34,03 miliar lembar saham pada penutupan pekan sebelumnya.