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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.896

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |16:25 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.896
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 102,91 poin atau 1,72 persen ke level 5.896 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (26/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 130 saham menguat, 590 saham melemah dan 239 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,3 triliun dari 18,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,69 persen ke 583, indeks JII turun 2,58 persen ke 342, indeks IDX30 melemah 0,53 persen ke 331 dan indeks MNC36 melemah 0,78 persen ke 256.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi dan kesehatan. Sedangkan hanya sektor keuangan yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) naik 34,74 persen ke Rp128, PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) naik 25 persen ke Rp350, dan saham PT Arthavest Tbk (ARTA) naik 23,15 persen ke Rp2.660.

 

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