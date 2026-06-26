IHSG Terjun Bebas ke Level 5.835 Usai Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam usai jeda sesi I perdagangan hari ini. (foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam usai jeda sesi I perdagangan hari ini. IHSG terus merosot hingga 2,73% ke level 5.835.

Diketahui pada sesi pembukaan pagi tadi, Jumat (26/6/2026), IHSG sempat melaju ke level 6.010. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks terus merosot hingga sempat menyentuh level terendah di 5.830.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 10,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp6,3 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 921 ribu kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 96 emiten bergerak menguat, 625 emiten melemah, dan 238 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Ricky Putra Globalindo (RICY) memimpin setelah melonjak 25,35%. Posisi berikutnya ditempati Andalan Sakti Primaindo (ASPI) yang naik 24,68%, serta Trust Finance Indonesia (TRUS) yang menguat 23,57%.