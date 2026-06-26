IHSG Lanjutkan Penguatan, Dibuka Menguat ke Level 6.010

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,19 persen ke level 6.010.

Satu menit berjalan, Jumat (26/6/2026), IHSG melanjutkan penguatan menjadi 0,32 persen ke level 6.018. Pada saat yang sama, sebanyak 240 saham berada di zona hijau, 200 saham melemah, dan 519 saham stagnan. Nilai transaksi awal tercatat Rp417 miliar dengan volume perdagangan 501 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,13 persen ke 588, indeks JII melemah 0,40 persen ke 349, indeks MNC36 naik 0,03 persen ke 258, dan IDX30 menguat 0,12 persen ke 333.

Sementara itu, indeks sektoral yang berada di zona hijau meliputi energi, konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, transportasi, dan kesehatan. Adapun sektor yang melemah adalah konsumer siklikal, bahan baku, industri, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI), PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS), dan PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ), PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI), dan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI).

(Feby Novalius)

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