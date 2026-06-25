IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.999

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 115,16 poin atau 1,96 persen ke level 5.999 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (25/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 562 saham menguat, 148 saham melemah dan 249 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,60 triliun dari 20,89 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,66 persen 587, indeks JII naik 1,68 persen 351, indeks IDX30 naik 1,78 persen ke 333 dan indeks MNC36 naik 1,64 persen ke 258.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau yaitu energi, keuangan, properti, bahan baku, industri, teknologi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) naik 33,96 persen ke Rp71, PT Yupi Indi Jelly Gum Tbk (YUPI) naik 24,81 persen ke Rp1.635, dan saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) 24,38 persen ke Rp3.010.