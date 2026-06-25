Tak Hanya IHSG, Banyak Bursa Dunia Merosot Meski Ekonominya Tumbuh

JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik dan turun dalam beberapa periode, mulai dari mingguan, bulanan, hingga tahunan, tidak hanya terjadi di bursa Indonesia, tetapi juga terjadi di 11 bursa saham dunia, seperti Rusia, Hong Kong/China, Afrika Selatan, India, Maroko, Sri Lanka, Ceko, Islandia, dan Kuwait.

Ekonom InFast, Bestari Gede Sandra, mencatat bahwa secara mingguan, lima bursa yang mengalami penurunan terdalam adalah bursa saham Rusia (MOEX) sebesar 9,72%, disusul bursa saham Afrika Selatan (SA40) yang turun 6,02%, dan bursa saham Indonesia (JCI) yang turun 5,42%. Selanjutnya, bursa Hong Kong/China (HK50) turun 3,7% dan Maroko (MASI) turun 1,4%.

Secara bulanan, lima penurunan terdalam terjadi pada bursa saham Rusia (MOEX) yang mengalami penurunan terbesar sebesar 13,65%, disusul bursa Hong Kong (HK50) yang turun 8,54%, kemudian bursa Islandia (ICEX) yang turun 7,19%, bursa Afrika Selatan (SA40) yang turun 6,02%, dan bursa Indonesia (JCI) yang turun 5,2%.

"Secara tahunan, lima penurunan terdalam terjadi pada bursa saham Indonesia (JCI) yang turun hingga 31,95%, disusul bursa saham Rusia (MOEX) yang turun 18,91%, bursa saham Hong Kong/China (HK50) yang turun 8,66%, bursa saham India (NIFTY50) yang turun 8,07%, dan bursa Islandia (ICEX) yang turun 7,7%," ujar Gede, Kamis (25/6/2026).

Gede Sandra menyebutkan bahwa berdasarkan pertumbuhan ekonomi riil atau PDB/GDP, sebagian besar negara yang mengalami penurunan saham tersebut justru mencatatkan angka pertumbuhan di atas rata-rata dunia yang sebesar 3,2%.

Pengecualian terjadi pada Rusia yang mengalami kontraksi sebesar 0,2% dan Afrika Selatan yang hanya tumbuh 1,9%.

Negara-negara dengan pertumbuhan tinggi tersebut antara lain India yang ekonomi riilnya tumbuh mencapai 7,8% pada kuartal I 2026.

Selain itu, Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,6% pada periode yang sama, China tumbuh 5,0%, dan Maroko tumbuh 5%.