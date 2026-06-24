Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI: IPO RANS Sudah Penuhi Ketentuan Free Float Minimal 25 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |15:36 WIB
BEI: IPO RANS Sudah Penuhi Ketentuan Free Float Minimal 25 Persen
BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan rencana penawaran umum perdana saham (IPO) PT Rans Entertainment Indonesia Tbk tetap memenuhi ketentuan free float yang berlaku, yakni 25 persen untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun. 

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, memang dalam prospektus perseroan RANS terlihat jumlah saham yang di lepas ke publik saat IPO yaitu 20 persen. Namun, ia menyebut RANS juga memiliki pemegang saham eksisting yang memenuhi kriteria free float. 

"Dengan demikian, berdasarkan struktur kepemilikan saham setelah IPO, porsi free float Perseroan diperkirakan mencapai sekitar 28,85 persen. Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham Perseroan setelah IPO telah memenuhi ketentuan free float yang berlaku," kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026). 

Nyoman Yetna menjelaskan bahwa proses evaluasi pencatatan saham RANS dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku saat permohonan pencatatan diterima oleh bursa.

"Dokumen permohonan pencatatan saham Perseroan telah diterima Bursa sebelum berlakunya Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 pada tanggal 31 Maret 2026, sehingga proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima," tambahnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/278/3226297/bei-kSF7_large.jpg
MSCI Beri 2 Catatan Pasar Modal Indonesia meski Bertahan di Emerging Market, Ini Respon OJK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/278/3226156/menkeu_purbaya-23yV_large.jpg
Purbaya Sebut Belum Ada Rencana Pegang Saham BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/278/3225895/rupst_suni-O7jm_large.png
RUPST, Sunindo (SUNI) Tebar Dividen Rp25 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/278/3225902/bei-ROv0_large.jpg
Aturan Baru! Kemenkeu, BI hingga Danantara Kini Bisa Jadi Pemegang Saham Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/278/3225565/msci_beri_catatan_ke_bei-soO4_large.jpg
MSCI Beri 2 Catatan untuk Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/278/3225557/saham_top_losers-wMgA_large.jpg
Daftar Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada MLPT hingga BNLI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement