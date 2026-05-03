JAKARTA - Mengintip kisaran gaji petugas pengeboran minyak Pertamina. Industri minyak dan gas (migas) lepas pantai atau offshore dikenal sebagai salah satu sektor dengan gaji tertinggi di Indonesia.

Gaji petugas pengeboran minyak (offshore/onshore) di Pertamina sangat kompetitif dan bervariasi tergantung posisi serta pengalaman.

Secara umum, gaji berkisar dari Rp5–15 juta per bulan untuk rig crew pemula, hingga puluhan juta bagi teknisi berpengalaman.

Posisi seperti Driller bisa mencapai Rp10–20 juta, sementara Tool Pusher Rp15–30 juta per bulan.

Estimasi Gaji Berdasarkan Posisi Pengeboran (Pertamina/Migas):Rig Crew (Entry Level): Rp5 – Rp15 juta/bulan.