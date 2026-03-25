Segini Kisaran Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta Jelang FIFA Series 2026

JAKARTA - Segini kisaran gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta jelang FIFA Series 2026. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dipanggil pelatih John Herdman dalam ajang FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Duel Timnas Indonesia vs Timnas Saint Kitts and Nevis itu merupakan matchday 1 FIFA Series 2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.

Sosok Rizky Ridho

Rizky Ridho merupakan pemain paling berpengalaman di skuad Timnas Indonesia pilihan Herdman. Ridho yang juga kapten Persija Jakarta ini juga mencatatkan total 47 penampilan bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu melakoni debutnya pada 29 Mei 2021 di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Sejak itu, Ridho selalu terpilih kecuali cedera atau terkena akumulasi kartu.

Sebagai bek andalan Persija Jakarta yang tengah tampil apik di liga domestik ini, Rizky Ridho mengaku kaget dengan metode latihan pelatih John Herdman.

Rizky Ridho terkejut dengan latihan yang sebegitu terperinci dengan menggunakan bantuan televisi, sesuatu yang belum pernah dialami ketika skuad Garuda ditangani Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert.

Rizky Ridho baru dua hari menjalani latihan bersama pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman. Latihan ini dimulai sejak Senin 23 Maret 2026 sebagai persiapan tampil di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret 2026.

Rizky Ridho mengaku sudah dibeberkan strategi permainan oleh tim kepelatihan pimpinan John Herdman secara rinci. Namun, dia tak bisa menyampaikannya secara detail kepada awak media.

"Ya mungkin lebih ke taktikal saja ya. Mungkin detailnya saya enggak bisa sampaikan di sini karena mungkin coach lebih paham itu," kata Rizky Ridho kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Madya, Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026.

Kata Rizky Ridho, latihan bersama John Herdman tak jauh berbeda dengan pola pelatih sebelumnya. Namun, ada perbedaan yang cukup mencolok bagi bek Persija Jakarta tersebut.

Rizky Ridho mengungkapkan, John Herdman sangat memperhatikan detail sehingga butuh metode khusus untuk membantunya saat memberi instruksi. Pelatih asal Inggris itu selalu membawa televisi ke lapangan untuk menunjang sesi latihan.

Sementara itu, Rizky Ridho juga menyambut hangat kembalinya Elkan Baggott ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Pemain Persija Jakarta tersebut memandang kehadiran Elkan bukan sebagai saingan, melainkan kesempatan emas untuk memperkuat koordinasi pertahanan sekaligus menyerap pengalaman sepak bola Eropa.