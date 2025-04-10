Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |00:45 WIB
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
Uang Rp100.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 cara nonton Youtube langsung dapat uang Rp 100.000 per hari jadi salah satu informasi berguna bagi kamu yang sedang mencari penghasilan tambahan. 

Di era teknologi seperti sekarang ini, menghasilkan uang secara online tentu bukan jadi suatu yang asing. Terlebih saat ini tersedia aplikasi penghasil uang yang dapat dimanfaatkan hanya melalui ponsel atau smartphone. 

Namun sebelum mendapatkan uang dengan nominal tertentu, pengguna diwajibkan untuk menyelesaikan berbagai misi yang diberikan oleh aplikasi. 

Adapun tugas yang diberikan dapat bermacam-macam jenisnya, seperti survei, melakukan riset, menonton video, atau menyelesaikan misi game tertentu.

Nah, bagi kamu yang gemar menonton YouTube, ada beberapa aplikasi yang memberikan bayaran untuk aktivitas tersebut. 

Melansir berbagai sumber, berikut cara nonton Youtube langsung dapat uang Rp 100.000 per hari, Rabu (9/4/2025). 

1. Menggunakan aplikasi CashPirate Buzz

CashPirate Buzz merupakan salah satu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai hal, seperti mengisi survei, mengunduh aplikasi, dan menonton video, untuk mendapatkan koin. 

Nantinya koin yang dikumpulkan dapat ditukar dengan uang melalui PayPal atau metode pembayaran lainnya.

2. Menggunakan aplikasi Make Money: Play & Earn Cash

Aplikasi Make Money: Play & Earn Cash! jadi salah satu aplikasi yang dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan mudah. 

 

