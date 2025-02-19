Prabowo Dapat Uang Kuno Bertanda Tangan Soemitro Usai Melantik Pejabat, Langsung Simpan di Jas

Prabowo Dapat Uang Kuno Bertanda Tangan Soemitro Usai Melantik Pejabat, Langsung Simpan di Jas (Foto: Tangkapan Layar/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Usai pelantikan, Prabowo memberikan selamat kepada Agustina. Pada momen tersebut, Agustina memberikan pecahan uang kuno kepada Prabowo.

Uang kuno yang diberikan itu, kata Agustina, memiliki tanda tangan dari ayahanda Prabowo yang merupakan mantan Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikoesoemo.

"Jadi uang, suami saya mengoleksi uang-uang sejarah dulu. Tadi kan ada yang ditandatangani pak Soemitro jadi kaya reminder aja karena saya cerita-cerita sejarah-sejarah tentang uang Republik Indonesia," kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"1953 waktu beliau jadi menteri keuangan," sambungnya.