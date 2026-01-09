Prabowo Akan Hadiri World Economic Forum 2026 di Swiss Akhir Januari

Prabowo Akan Hadiri World Economic Forum 2026 di Swiss Akhir Januari (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 yang akan digelar di Davos, Swiss, pada akhir Januari 2026. Kehadiran Prabowo dalam forum ekonomi global tersebut telah masuk dalam agenda resmi.

Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dirinya memastikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan WEF di Davos.

“Di Davos, dijadwalkan hadir (Prabowo),” kata Prasetyo.

Sebagai informasi, World Economic Forum 2026 akan berlangsung pada 19-23 Januari 2026 di Davos, Swiss. Forum ini merupakan agenda tahunan yang mempertemukan para pemimpin dunia dari berbagai sektor.