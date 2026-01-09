Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Akan Hadiri World Economic Forum 2026 di Swiss Akhir Januari

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |06:35 WIB
Prabowo Akan Hadiri World Economic Forum 2026 di Swiss Akhir Januari
Prabowo Akan Hadiri World Economic Forum 2026 di Swiss Akhir Januari (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 yang akan digelar di Davos, Swiss, pada akhir Januari 2026. Kehadiran Prabowo dalam forum ekonomi global tersebut telah masuk dalam agenda resmi.

Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

Dirinya memastikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan WEF di Davos. 

“Di Davos, dijadwalkan hadir (Prabowo),” kata Prasetyo.

Sebagai informasi, World Economic Forum 2026 akan berlangsung pada 19-23 Januari 2026 di Davos, Swiss. Forum ini merupakan agenda tahunan yang mempertemukan para pemimpin dunia dari berbagai sektor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194071/presiden_prabowo-s0cP_large.JPG
Prabowo Umumkan RI Swasembada Pangan, Tercapai dalam 1 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194055/prabowo_subianto-rWEu_large.png
Tak Mau Cek Daftar Izin Perusahaan Dicabut, Prabowo: Takut Ada Teman Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194032/prabowo_subianto-Y1j2_large.png
Indonesia Negara Kaya Impor Pangan, Prabowo: Tidak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193980/prabowo_subianto-Cp6N_large.jpg
Prabowo Bakal Hadiri Panen Raya dan Swasembada Beras di Karawang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193862/presiden_prabowo-cqYl_large.jpg
Pesan Prabowo Usai RI Swasembada Beras di Tengah Konflik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/470/3193046/prabowo-XJky_large.jpg
Prabowo Sebut Swasta Tertarik Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh: Silakan, Bagus Sekali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement