HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Kuno Rp500 Gambar Orang Utan Bisa Laku hingga Rp600 Ribu

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:21 WIB
Uang Kuno Rp500 Gambar Orang Utan Bisa Laku hingga Rp600 Ribu
Uang kuno gambar orang utan (Foto: Shopee)
A
A
A

JAKARTA - Uang kuno Rp500 gambar orang utan ternyata bisa laku dengan harga yang tinggi. Terkadang bagi beberapa kalangan uang langka atau antik memang menjadi daya tarik tersendiri.

Saat ini uang kuno dijual lebih mahal dari harga asli nilai mata uang itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, termasuk karena uang kuno sulit ditemukan.

Nilai jual yang fantastis membuat para kolektor memburu uang kuno atau dalam istilah disebut “numismatis”. Alasan tersebutlah mengapa eksistensi uang kuno masih dicari beberapa kalangan karena memberikan keuntungan tersendiri.

Saat ini uang kuno kerap dicari untuk koleksi semata atau dijadikan mahar bagi calon pengantin. Kini uang Rp500 gambar orang utan tersebut dapat ditemukan dengan nilai jual yg bervariasi.

Uang legendaris lainnya juga bisa ditemukan di beberapa toko yang menjual barang langka termasuk uang Rp500 gambar orang utan. Toko juga menjamin bahwa uang yang dijual terjamin keasliannya dan masih mulus.

Berdasarkan peneluran Okezone, pada aplikasi jual beli online uang Rp500 gambar orang utan di platform Tokopedia di bandrol dengan harga Rp5 ribu hingga Rp600 ribu per lembar nya.

