Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Sosok Pahlawan yang Ada di Uang Pertama Bank Indonesia

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:26 WIB
2 Sosok Pahlawan yang Ada di Uang Pertama Bank Indonesia
Sosok pahlawan dalam uang rupiah (Foto: Bank Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Uang merupakan salah satu medium yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, uang juga bisa menjadi medium yang membawa pesan dan makna mendalam.

Pada tahun 1952, Bank Indonesia pertama kali menghadirkan uang kertas dengan gambar pahlawan-pahlawan besar dalam Seri Kebudayaan.

Siapa sosok pahlawan yang diabadikan dalam uang pertama Bank Indonesia itu? berdasarkan catatan Okezone Jumat (3/11/2023) mereka adalah Kartini dan Diponegoro, dua tokoh penting dalam sejarah Indonesia.

1. Kartini

Raden Ajeng (RA) Kartini, lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, adalah seorang tokoh yang diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Hari kelahirannya setiap tahun dirayakan sebagai peringatan penting.

Kartini terkenal sebagai pelopor gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Di zamannya, ia muncul dengan semangat kebebasan, kesetaraan, modernisasi, dan anti-feodalisme. Meskipun Kartini tidak pernah terlibat dalam pertempuran fisik melawan penjajah seperti beberapa pahlawan lainnya, ia membuka jalan bagi pemikiran baru.

Pikiran-pikirannya yang dituangkan dalam surat-suratnya menjadi dasar bagi gerakan pembebasan wanita. Salah satu karya penting Kartini adalah buku berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang," yang menjadi bacaan wajib bagi para aktivis pergerakan saat itu.

Wajah Kartini pertama kali muncul di uang pertama Bank Indonesia pada tahun 1953. Saat itu, Bank Indonesia sedang mempersiapkan diri setelah menasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951. Meskipun undang-undang Bank Indonesia baru disahkan pada tahun 1953, uang kertas emisi tahun 1952 baru mulai beredar pada tanggal 2 Juli 1953. Uang tersebut menampilkan gambar Kartini dengan hiasan motif khas yang mengelilingi gambar utama.

Menurut laman resmi Bank Indonesia, uang kertas Kartini tersebut digunakan selama sekitar sembilan tahun sebelum ditarik dari peredaran pada tahun 1961. Namun, gambar Kartini kembali muncul dalam uang kertas nominal Rp 10.000 pada tahun emisi 1985.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/622/3134966/uang_kertas_rupiah-bBAF_large.jpg
4 Uang Kertas Rupiah Ini Tak Berlaku Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/320/3131023/uang_rupiah-qNmH_large.jpg
Heboh Uang Pecahan Rp50.000 tapi Nominal Rp5.000, Begini Penjelasan BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/320/3000854/uang-kuno-rp500-gambar-orang-utan-bisa-laku-hingga-rp600-ribu-g8F3aaH8Kk.jpg
Uang Kuno Rp500 Gambar Orang Utan Bisa Laku hingga Rp600 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000734/inovasi-baru-cari-cuan-stb-manfaatkan-ai-untuk-kemudahan-berwisata-2MiGUHhqfy.jpg
Inovasi Baru Cari Cuan, STB Manfaatkan AI untuk Kemudahan Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/320/2869915/gagal-masuk-kerja-gegara-kredit-macet-jangan-sepelekan-cicilan-0LW5kS8wGe.jpg
Gagal Masuk Kerja Gegara Kredit Macet, Jangan Sepelekan Cicilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/320/2794308/ini-lokasi-dan-jadwal-penukaran-uang-baru-di-jakarta-untuk-lebaran-2023-BcLGY5VC4k.jpeg
Ini Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Jakarta untuk Lebaran 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement